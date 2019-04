In circa tre ore di lavoro i volontari che si sono radunati alla spiaggia di Marinella a Olbia hanno raccolto 1.200 kg di rifiuti vari, la maggior parte dei quali, in particolare la plastica, sarebbero poi finiti in mare. Alla giornata ambientale, organizzata dalla suola di windsurf Buenaonda, ha partecipato anche la Guardia Costiera con il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci T.V. Angelo Filosa e tre marinaie volontarie.

La spiaggia si è presentata in buone condizioni, ma la maggior parte dei rifiuti si trovavano tra gli arbusti delle dune. E’ stato trovato di tutto: plastica, vetro, lattine, metalli arrugginiti, pneumatici, gavitelli, sdraio, lettini, ombrelloni, lamiere, materiali vari in pvc, monitor e televisori, scaldabagni ecc… Tutti i rifiuti sono stati suddivisi in sacchetti e, per quanto possibile, differenziati e poi ammassati nei punti di raccolta per la società di smaltimento dei rifiuti.

Commenti

comments