Riformatori e Fortza Paris hanno firmato un’intesa programmatica in sei punti da attuare nel corso della Legislatura appena iniziata.

“L’obiettivo – spiegano le due forze politiche del centrodestra – è rafforzare e semplificare, nell’esclusivo interesse della Sardegna e dei sardi, l’azione del presidente Solinas e della coalizione”. Nei sei punti compare l’impegno a portare avanti la battaglia per il reinserimento del principio di insularità in Costituzione (la proposta di legge è attualmente ferma in Commissione Affari Costituzionali del Senato) e la vertenza sulle accise, avviando parallelamente tutte le procedure necessarie alla modifica dell’art. 8 dello statuto speciale della Sardegna in materia di entrate erariali regionali. Inoltre Riformatori e Fortza Paris vogliono riscrivere l’accordo sottoscritto tra la Regione Sardegna e il Ministero della Difesa, “rendere effettiva la tutela della minoranza linguistica” e “procedere alla valorizzazione e sviluppo della Sardegna centrale”. Infine la tutela dell’ambiente “anche nella direzione della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, del recupero delle aree minerarie e industriali dismesse e dei siti contaminati, valorizzando e salvaguardando il paesaggio, da considerare elemento generatore di sviluppo”.

