La settimana annuncia situazioni difficili in amore per i segni di terra, che dovranno cominciare a guardarsi intorno per cercare di mettere ordine. Le nuove emozioni in arrivo potranno portare confusione, quindi meglio ascoltare il cuore e non i consigli degli altri. In settimana saranno tante le occasioni per costruire qualcosa di importante. Le stelle consigliano ai segni d’aria di essere prudenti nei sentimenti, chi ha una relazione potrebbe entrare in crisi per una persona che torna dal passato e sconvolge il presente, portando con se nuove prospettive. Sul lavoro potranno esserci trattative da chiudere al più presto, prima che sfumano. Settimana positiva per i segni di fuoco, in arrivo miglioramenti nella sfera sentimentale, molti troveranno l’amore e le coppie potranno trascorrere momenti piacevoli e sereni. Buone notizie in arrivo anche per i single, e per tutti la sfera lavorativa preannuncia novità interessanti. In arrivo nuovi amori per i segni d’acqua, soprattutto i single faranno ottimi incontri e le coppie potranno fare progetti importanti. I pianeti consigliano di concedersi una pausa di relax, in vista di nuovi impegni che lasceranno davvero poco tempo per ritagliarsi delle pause. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: i nati del segno questa settimana sono alla ricerca di benessere e tranquillità. Se nella coppia avete avuto delle discussioni, il vostro rapporto potrebbe essere messo a repentaglio, ma chi è veramente innamorato non cadrà nella trappola. Se invece siete single e provate dei sentimenti per qualcuno, non perdete occasione per rivelare ciò che avete dentro.

Lavoro: sul lavoro questa settimana potrebbero smuoversi alcune situazioni che da tempo erano bloccate. In questi giorni i vostri nervi saranno messi a dura prova, ma per fortuna quando il gioco si fa duro voi tirate fuori la vostra personalità. Il weekend vi ripagherà ampiamente delle fatiche sostenute e lo trascorrerete in buona compagnia.

Toro

Amore: in amore dovrete cominciare a guardarvi intorno. Se siete in coppia non lasciatevi andare agli amori occasionali, potreste mettervi in situazioni ambigue dalle quali sarà difficile uscirne. Tuttavia, non state ad ascoltare troppo i consigli degli altri e cercate di ragionare sempre con la vostra testa, anzi con il cuore.

Lavoro: cercate di concentrarvi sulle cose serie e di costruire qualcosa di importante, la settimana sarà piena di occasioni da sfruttare. Per la vostra vita lavorativa sta arrivando una fase decisamente migliore rispetto al mese scorso. Poiché per natura siete molto testardi, usate la saggezza per risolvere i problemi.

Gemelli

Amore: la sfera amorosa va abbastanza bene e questa settimana le cose volgeranno ancora per il meglio. Qualche piccolo malumore potrebbe nascere perché a causa del vostro impegno costante sul lavoro non riuscirete a dedicarvi al vostro partner come vorreste. La Luna sarà comunque molto positiva per le coppie e chi è single potrà tentare dei nuovi approcci.

Lavoro: durante la settimana potreste ricevere una gradita sorpresa, una persona influente potrebbe contattarvi e darvi dei ruoli inaspettati. Chi ha alle spalle esperienze non proprio positive si aggrapperà e cercherà di sfruttare al meglio ogni situazione. Qualcosa di buono accadrà.

Cancro

Amore: alcuni di voi in questa settimana potrebbero essere indecisi sulla propria storia sentimentale. Qualcuno deciderà di mettere fine ad un rapporto, qualche altro potrebbe avere ancora dei dubbi e preferisce attendere. La tensione sarà tanta e forse è il momento di riflettere e di stare un po’ da soli. Favoriti i viaggi durante il weekend.

Lavoro: meglio non perdere la pazienza per via della pressione lavorativa che ogni giorno si fa sempre più forte. Tenete duro, dopo avere tanto lottato senza risparmiare le vostre energie non avrebbe senso arrendersi proprio adesso. Rilassatevi invece nel fine settimana e cercate di scaricare l’ansia con una bella passeggiata.

Leone

Amore: in questa settimana potrebbe esserci un’amicizia che per alcuni nati del segno potrebbe diventare qualcosa di più. Le coppie solide non avranno dubbi e continueranno a stare insieme, ma chi tentenna non ci penserà due volte a troncare una storia. Alcuni single potrebbero essere la causa di molte rotture.

Lavoro: se avete un’attività autonoma potrebbero esserci spese in arrivo. La settimana sarà caratterizzata da una incomprensione con un collega che turberà non poco la vostra serenità. Solo durante il weekend riuscirete a chiarire la situazione e a portare il sereno nell’ambito lavorativo.

Vergine

Amore: in questa settimana potreste avere da ridire sulla persona che avete accanto, attenti però a non esagerare. Le decisioni importanti le rimanderete al fine settimana, tuttavia vi sentite molto più forti rispetto al passato e avrete il coraggio di affrontare situazioni che non avreste mai pensato di poter affrontare.

Lavoro: non sarà una settimana particolarmente brillante e all’inizio sarà anzi piuttosto noiosa e priva di stimoli. Andrà molto meglio da giovedì in poi, e soprattutto verso la fine, quando troverete qualcosa di vostro interesse e riuscirete a concentravi di più. Umore leggermente sottotono.

Bilancia

Amore: sin dall’inizio di questa settimana cercate di essere prudenti in amore. Se avete una relazione potreste essere messi in crisi dal ritorno da una persona importante nel vostro passato. I cuori solitari, invece, dopo un periodo infelice nella sfera sentimentale, potranno incontrare una persona che farà battere loro il cuore. Le stelle però consigliano di restare coi piedi per terra.

Lavoro: se avete certe impegni da concludere fatelo subito e non rimandate all’ultimo momento: potrebbe sorgere qualche imprevisto. Fino a mercoledì ci sono tutte le stelle a vostro favore per chiudere affari importanti, curate ogni dettaglio e non fatevi sfuggire nulla.

Scorpione

Amore: in questa settimana Venere in opposizione al vostro segno porterà qualche tensione nelle relazioni. Tuttavia, molti saranno portati a fare progetti a lungo termine e potranno anche decidere di convolare a nozze. I single dovranno cercare di essere molto attivi e di non farsi prendere dalla pigrizia.

Lavoro: sapete perfettamente qual è l’obiettivo da raggiungere in questa fase della vostra vita e dovrete impegnarvi per non perdere le occasioni che si presenteranno. Abbiate maggiore fiducia nelle vostre capacità e tutto andrà per il meglio.

Sagittario

Amore: dopo tante nuvole in amore potrebbe tornare il sereno, soprattutto se saprete chiedere scusa ed essere umili, e riconoscere di avere sbagliato in alcune occasioni. Abbassare la testa ogni tanto vi fa bene, perché spesso siete portati a volere ragione su tutto. Per i single accadrà la stessa cosa, dovranno essere più umili se vorrano trovare l’anima gemella.

Lavoro: ci sono delle situazioni bloccate che riuscirete a smuovere grazie alla vostra forza di volontà. Una scelta di lavoro potrebbe non essere molto gradita dal vostro partner, ma non lasciatevi scoraggiare, le cose si evolveranno e tutto tornerà favorevole. Supererete anche colloqui o test che dovrete sostenere.

Capricorno

Amore: vivrete una settimana positiva con importanti prospettive di miglioramento nella sfera sentimentale, Venere è dalla vostra parte e vi aiuterà a ritrovare l’amore. Se siete in coppia potrete invece chiudere un periodo di crisi e trascorrere momenti di serenità. Gioie in arrivo anche per chi è single.

Lavoro: nei prossimi mesi giorno arriveranno grandi successi sul lavoro, sarà il periodo giusto per concludere nuovi affari. Marte vi regalerà una buona dose di energia che vi permetterà di vivere con tranquillità l’intensità di questa settimana. Ci sarà un miglioramento della vostra condizione economica e lavorativa.

Acquario

Amore: questa settimana dovrete tenere sotto controllo la gelosia per non mandare all’aria qualcosa a cui tenete molto. I primi giorni saranno quelli più difficili, in cui potrete sentirvi incompresi, ma verso il fine settimana tornerà il dialogo e molte cose si aggiusteranno. I single vivranno momenti di incertezza per un amore non corrisposto.

Lavoro: lunedì e martedì saranno delle giornate particolarmente pesanti sul lavoro e in cui dovrete valutare bene quello che dite per non offendere nessuno. Purtroppo siete in una fase di ansia che potrebbe provocarvi dei problemi e potrebbero esserci conseguenze anche nei rapporti con i datori di lavoro. Continuate tuttavia a ragionare con la vostra testa e non fatevi convincere dagli altri.

Pesci

Amore: nuovi amori all’orizzonte per i Pesci, i primi giorni saranno molto incoraggianti e i single potranno fare ottimi incontri. Le coppie potranno discutere di progetti importanti, ma pochi prenderanno decisioni ferme e programmeranno eventi importanti. Weekend rilassante, dedicatevi alle vostre passioni per scrollare di dosso alcune tensioni che avete in corpo.

Lavoro: se siete ambiziosi questo è un momento importante a livello lavorativo. Nella metà della settimana potreste ottenere delle grandi soddisfazioni. Se state vivendo un disagio con una persona con cui lavorate affrontate il problema e non rimandate.

