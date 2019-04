Chi non ha sognato almeno una volta guardando le commedie più romantiche degli anni ’90 di fare shopping nelle boutique più esclusive di New York come Carrie e le sue amiche? Per far vivere un’esperienza da film NYC & Company, ente del turismo di New York City, ha selezionato le location più iconiche del piccolo e grande schermo in giro per i cinque distretti della città.

‘Ciak, si gira!’ porta a spasso per la Grande Mela gli amanti di sit com come ‘Friends’ con tappa all’esterno dell’appartamento del West Village dove abitavano e si incontravano Rachel, Monica, Joey, Phoebe, Ross e Chandler, oppure sui luoghi di ‘Harry ti presento Sally’. A trent’anni dall’uscita del celebre film, è ancora possibile cenare al Katz’s Delicatessen nel Lower East Side, oppure prendere un caffè al Café Luxembourg nell’Upper West Side e godere la vista su Washington Square Park. O ancora sui luoghi di ‘C’e’ posta per te’ come Café Lalo nell’Upper West Side, la caffetteria dove Kathleen e Joe si danno il primo appuntamento.

Per i fan dei supereroi New York City (Gotham) è lo scenario delle avventure di Batman. Il quartier generale di Wayne Enterprises ha sede al One Liberty Plaza, ad un isolato di distanza dal World Trade Center, a Lower Manhattan. Nella scena della battaglia finale della trilogia “Il Cavaliere Oscuro”, Batman sconfigge Bane sui gradini del New York Stock Exchange.

Tra le altre location (tutte su ‘onlocationtours.com), ‘Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York’, ‘Ocean’s 8’, ‘Men in Black’, ‘Ghostbusters’, ‘Spiderman’ e tanti altri.

