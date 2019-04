La prima metà di aprile si è rivelata sostanzialmente instabile e moderatamente fredda. Il ritorno delle perturbazioni ha innescato fasi di pioggia importanti e ultimamente sono intervenuti i primi temporali primaverili. Il weekend, infine, è stato caratterizzato dall’ingresso d’aria fredda con effetti soprattutto in termini di temperature, mentre le precipitazioni hanno fatto registrare una netta attenuazione.

Precipitazioni potrebbero riproporsi sporadicamente martedì pomeriggio, allorquando potrebbe transitare un po’ di nuvolosità associata a una perturbazione oceanica. Si tratterebbe di qualche acquazzone pomeridiano nelle zone interne, ma nulla più. Ciò perché è in atto un miglioramento, miglioramento che prenderà il sopravvento a metà settimana allorquando interverrà un promontorio di Alta Pressione principalmente nord africano.

Significa che oltre al bel tempo avremo un netto aumento delle temperature e dopo aver avuto a che fare con valori a tratti inferiori alle medie di riferimento si tornerà a parlare di clima mite. Tepori primaverili che potrebbero accompagnarci verso Pasqua e Pasquetta, sembra infatti che l’Alta Pressione possa resistere nonostante l’approfondimento di un’ampia depressione tra la Penisola Iberica e il Nord Africa.

Depressione che si rivelerà essenziale sul trend meteo climatico delle festività perché potrebbe o innescare un ulteriore richiamo d’aria caldo umida in direzione della Sardegna o erodere il bordo occidentale dell’Alta Pressione provocando una graduale destabilizzazione atmosferica. Per capire in che direzione si andrà dovremo attendere i prossimi giorni.

