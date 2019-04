Un fiume di birra. Venticinque produttori, 14 sardi e 11 del resto d’Italia, per presentare e far assaggiare 170 tipi di etichette. Molte premiate anche in Europa. C’è anche un birrificio “Vale la pena”, portato avanti dai detenuti di Rebibbia, a Roma. Con nomi delle birre particolari: da Gatta buia a Buona condotta. Tutto in quattro giorni lungo le rive del Temo. È la quinta edizione del Bosa beer fest, in programma dal 24 al 27 aprile. L’anno scorso – hanno spiegato gli organizzatori – è stato il festival italiano che ha spillato più birra.

Emozioni e sapori nel bicchiere, ma anche nei piatti: ci saranno anche degustazioni di prelibatezze e prodotti tipici da abbinare a calici e boccali. Più cento ore di musica, sport e animazione. L’appuntamento è stato presentato a Cagliari dall’associazione Culturale Sardinia4all, organizzatrice e curatrice dell’evento, dalla Conad, main sponsor, e da Confartigianato Imprese Sardegna, partner dell’evento.

“Per quattro giorni Bosa diventerà la capitale della birra artigianale della Sardegna – affermano Antonio Marras e Giampiero Carta, presidente e responsabile della comunicazione di Sardinia4all – abbiamo selezionato eccellenze birrarie per tutti i gusti”. Il Lungo Temo Schrerer e il Lungo Temo De Gasperi, fin dalla prima mattinata, saranno il palcoscenico naturale gli stand delle birre e dei prodotti alimentari. Colonna sonora d’eccezione. Con la musica si inizia mercoledì 24 dalle 22,30 con un deejay show che vedrà protagonisti, su un palco galleggiante, il DJ resident Sergio Dj, la voce di Shary e infine lo show di Giorgio Prezioso.

Giovedì 25 l’appuntamento è con la Shary Band che proporrà le hit degli anni 80/90 e 2000. Venerdì 26 sempre dalle 22,30 salirà sul palco Frankie hi nrg mc per un Dj Set dedicato all’hip hop dell’underground anche con i suoi maggiori successi. Infine il 27 spazio a Greta Tedeschi, dj tra le top 100 al mondo. Ma ci sarà spazio anche per lo sport. Mercoledì 24 e giovedì 25 dalle 15.30 sul campo “Bartolomeo Cabula”, si svolgerà il torneo di Calcio Bosa Beer Fest. Previsti bus navetta anche da Cagliari, Selargius, Oristano, Thiesi, Sassari.

