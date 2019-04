Cagliari, sabato 20 aprile visita guidata a Stampace: il ricavato per associazione per il diabete

Sabato 20 aprile alle ore 19, si svolgerà il tour “Antichi culti e misteri a Stampace-raccolta fondi” un tour che ha lo scopo di aiutare l’associazione per il Diabete e le cronicità a svolgere la propria attività aiutando i pazienti ad affrontare la malattia tramite il mezzo del teatro.

Tale metodo fu ideato dal diabetologo svizzero Jean Philippe Assal, in Sardegna è curato dal dottor Luciano Carboni e dalla sua equipe.

Per aiutarli, Archeo Labor ha pensato di portarvi in visita al quartiere di Stampace, un luogo pieno di fede e storie per tutti i cagliaritani e chissà, magari fra qualcuno che racconti la sua storia nel tipico stile Archeo Labor

