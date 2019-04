Due canzoni le ha ufficializzate lo stesso Blasco: la prima è Ti taglio la gola, assente dalla scaletta addirittura dal 1985; la seconda è Portatemi Dio, suonata per l’ultima volta nel 2005.

Ma le indiscrezioni non mancano e sembrano confermati altri due brani Gli spari sopra e Siamo solo noi, ma come da copione Albachiara chiuderà il concerto e non mancherà La verità, l’ultimo singolo dell’artista.

Ricordiamo che Vasco sarà a Cagliari per due date evento il 18 e 19 giugno.