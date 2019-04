“Evasore totale per i periodi d’imposta dal 2013 al 2016”. È la scoperta fatta dalla guardia di finanza nei confronti di una società di Quartu Sant’Elena

Il controllo, effettuato dai baschi verdi di Sarroch, ha infatti consentito di rilevare che la società controllata non aveva omesso ricavi per un importo di 117.100 euro e IVA per 23.926 euro, pur avendo concesso in locazione un proprio immobile commerciale ad un’altra società.

Non solo: l’indagine ha consentito di scoprire ulteriori criticità riguardanti un immobile che usufruiva di agevolazioni fiscali, ma che invece doveva essere tassato secondo il regime ordinario.

“Complessivamente – si legge nella nota diramata dai Finanzieri – la società, indicizzata come evasore totale, non ha dichiarato ricavi e altri componenti di reddito per 437.518 euro e IVA per 23.926 euro”.

