Cagliari, controlli a tappeto della Finanza

Sono proseguite le attività di contraffazione effettuate ieri dalla Guardia di finanza al mercato domenicale di Sant’Elia a Cagliari. La Finanza, attraverso un nota, ha comunicato il sequestro di ulteriori 849 articoli e 6617 prodotti non originali.

Tutto parte dal controllo di una bancarella abusiva che vendeva calzature e capi di abbigliamento contraffatti. Complessivamente erano stati sequestrati 290 articoli, riconducibili a numerosi e prestigiosi brand di moda.

La nuova operazione

I Finanzieri hanno quindi ampliato le investigazioni, recandosi nell’abitazione dei due “proprietari” della bancarella. Al suo interno sono stati trovati scatole e bustoni di materiale non originale.

Ma la scoperta più interessante è stata quella relativa al rinvenimento di un ingente quantitativo di etichette adesive ed in stoffa, riprodotte, per forma e dimensioni, in modo da essere applicate su scarpe, maglieria ed accessori “neutri” e trasformarli, almeno ad un primo sguardo, in prodotti del tutto simili agli originali.

