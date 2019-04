Nella giornata di giovedì 18 aprile si terrà un presidio di solidarietà a favore di Pierluigi Caria, militante filo curdo.

Il presidio si terrà il 18 aprile, perché il Tribunale di Cagliari riprenderà l’esame della richiesta di sorveglianza speciale, presentata dalla Questura di Nuoro.

“Caria è diventato oggetto di attenzione della Digos, per la sua solidarietà con la resistenza del popolo Kurdo ,in qualità di antimilitarista e indipendentista solidale con i pastori sardi” affermano gli organizzatori della manifestazione.

“In Italia e Sardegna chi manifesta solidarietà come nel caso del popolo Kurdo viene criminalizzato, nello specifico in Sardegna chi si batte per l’autodetrminazione del popolo sardo, chi si oppone alle basi militari viene anch’esso criminalizzato”, prosegue la nota della Rete Kurdistan.

“Non a caso è accusato di aver imbrattato un muro di La Caletta con la scritta sozialismu e indipendenza, di antimilitarismo e di essersi mostrato solidale con i pastori, con un blocco stradale a Lula”…” Per tutte queste ragioni, giovedì 18 aprile alle ore 9 saremo davanti al Tribunale di Cagliari”.

Commenti

comments