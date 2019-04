Esasperata dalle condizioni fatiscenti della casa popolare in cui vive con i suoi due figli minorenni, ne ha occupato un’altra di proprietà di Area, l’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa.

Una 29enne di Sassari è stata denunciata e l’immobile che aveva occupato senza titolo in via Meloni, a Li Punti, è stato messo sotto sequestro preventivo. Il provvedimento emesso dal gip di Sassari, su richiesta della Procura, è stato notificato alla donna oggi dagli agenti della polizia locale, che hanno proceduto allo sgombero con la collaborazione della diretta interessata, che per questa notte ha ottenuto dall’ufficio Patrimonio del Comune l’alloggio in un B&b.

Da domani la famiglia avrà a disposizione un appartamento comunale a Monte Rosello, dove madre e figli potranno restare finché non sarà ristrutturata la casa di cui è assegnataria, che necessita di urgenti interventi di manutenzione.

