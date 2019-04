E’ deciso: il candidato sindaco del centrosinistra per le comunali di Cagliari in programma il 16 giugno sarà individuato attraverso le primarie. Ancora da fissare la data: la consultazione potrebbe tenersi il 28 aprile oppure il 5 maggio. E’ quanto emerge dal vertice della coalizione che si è tenuto stasera a palazzo Bacaredda. Approvata la costituzione del Comitato delle primarie che già domani presenterà il regolamento per consentire a tutti di partecipare, mentre è già stata fissata per giovedì 18 alle 19 la scadenza per la presentazione delle candidature. Sinora l’unica ufficiale è quella dell’assessora all’Urbanistica uscente Francesca Ghirra (Campo Progressista). Se giovedì dovesse restare l’unica, è evidente che le primarie salteranno.

