I Carabinieri di Bari Sardo (Nu) hanno arrestato Marco Mura, pregiudicato, che aveva ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali per un anno e due mesi per l’espiazione della pena inflitta.

Mura, che ha violato ripetutamente le prescrizioni del tribunale, era stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Lanusei il 13 ottobre 2014 quando era stato trovato in possesso di 1 kg di Marijuana ed era stato nuovamente arrestato e in custodia cautelare dal 27 luglio 2016 nell’ambito dell’operazione Sard-Lento per aver organizzato un traffico di marijuana proveniente dall’Albania tramite il Salento e per aver inoltre commesso la rapina ai danni di una gioielleria di Tortolì, avvenuta l’11 giugno 2014.

L’uomo è stato portato in carcere.

