All’ordine del giorno della seduta odierna in Consiglio regionale ci sono l’insediamento del presidente Michele Pais e l’elezione dell’Ufficio di Presidenza (due vicepresidenti, tre Questori e un Segretario).

Non c’è invece il giuramento dei sette assessori che mancano per completare la Giunta. Al centrosinistra dovrebbe andare una vicepresidenza. Alla carica dovrebbe approdare il democratico più votato, Piero Comandini.

Nessuna ipotesi, invece, sul vicepresidente in quota maggioranza, Per quanto riguarda i questori, uno potrebbe essere Antonio Piu (Futuro in Comune), mentre gli altri due dovrebbero essere in quota Psd’Az e Udc (forse con Giorgio Oppi).

I sei M5s esprimeranno forse il Segretario e una vicepresidenza di commissione. Qualche ipotesi anche sui capigruppo: Gianfranco Ganau verso la presidenza del gruppo Pd, Francesco Agus dei Progressisti, Desirè Manca del M5s, Dario Giagoni della Lega, Michele Cossa dei Riformatori, Gian Filippo Sechi dell’Udc. Nel frattempo, i componenti dell’Assemblea sono stati convocati dal Massimo Rappresentante Michele Pais per comunicare l’appartenenza ai gruppi.

