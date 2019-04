Niente scuola dell’infanzia per un bambino di 5 anni che frequenta un istituto scolastico della Gallura, nel Nord est della Sardegna. Non sarebbero stati assolti gli obblighi vaccinali stabiliti dalla legge Lorenzin.

In particolare dal 25 marzo il piccolo è a casa perché mancano due vaccini: il dirigente scolastico ha deciso infatti, come riportano i quotidiani sardi, di non far entrare il bimbo a scuola.

La decisione però è stata contestata dai genitori che avevano già depositato tutta la documentazione della Assl che proverebbe che non ci sono pericoli per la salute degli altri alunni dell’istituto.

Il dirigente tuttavia è stato irremovibile e ha ribadito la sua decisione, tanto che i genitori del piccolo si sono rivolti al Tar che dovrebbe decidere a breve sulla richiesta di sospensiva del provvedimento della scuola.

