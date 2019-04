In vista dell’incontro con il governatore della Sardegna Christian Solinas, previsto a Roma nel pomeriggio, la segreteria regionale della Filt Cgil scrive al ministro dei Trasporti Danilo Toninelli per sollecitare un decreto “urgente” della proroga della continuità territoriale aerea sulle rotte tra Olbia e Roma e Milano, “senza compensazione finanziaria”.

“Questa è l’unica proposta compatibile con i rilievi europei (nessun aiuto di Stato e nessun eccesso di voli) – osserva il sindacato – La Regione non avrebbe alcun rilievo sul danno erariale e Alitalia potrebbe riproteggere i passeggeri che hanno prenotato i suoi voli su quelli di Air Italy”. “Non c’è più tempo – osserva il segretario regionale Arnaldo Boeddu – I 550 lavoratori di Air Italy reagiranno duramente alla fine della loro compagnia, al trasferimento della sede di Olbia, alla cancellazione della loro storia”. Secondo il sindacato, infatti, “la proposta formulata ieri ad Air Italy durante l’incontro a Villa Devoto, non sarà accettata dalla compagnia perché contrasta con la condizione indispensabile di operare le rotte da Olbia da sola, senza Alitalia.

La proroga dell’attuale CT1 su Olbia, data l’accettazione di ben 2 vettori ad operare senza compensazione, comporterebbe un danno erariale per la Regione Sardegna – aggiunge – L’abbandono delle rotte da Olbia da parte di Air Italy fornirebbe ai suoi azionisti quel pretesto per trasferire la sede della compagnia, completando un processo in atto da un anno. Oggi ad Olbia non lavora alcun dirigente di prima linea e hanno sede di lavoro solo 2 dirigenti di seconda linea. Tutto il management ha sede a Malpensa”.

Inoltre, “da domani, 17 aprile (avvio del nuovo regime di oneri di servizio pubblico sullo scalo gallurese, ndr), 100 lavoratori fra piloti e assistenti di volo cesseranno di lavorare fino a nuovo ordine, essendo stati cancellati i voli in partenza dalla base di Olbia”.

Commenti

comments