Si sono svolte ieri a Oristano le elezioni dei componenti del nuovo Comitato Istituzionale d’Ambito dell’Egas in rappresentanza dei Comuni.

Per la prima categoria (capoluoghi di Provincia e della Città metropolitana) sono stati eletti nella lista Servizio Idrico in Comune: Andrea Soddu, sindaco di Nuoro e Gianfranco Licheri, assessore dell’Ambiente del Comune di Oristano.

Per la seconda categoria (comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti) sono stati eletti nella lista Servizio Idrico in Comune: Settimo Nizzi, sindaco di Olbia e Stefano Delunas, sindaco di Quartu Sant’Elena.

Per la terza categoria (comuni con popolazione uguale o superiore ai 3000 e inferiore ai 10.000 abitanti) sono stati eletti nella lista Servizio Idrico in Comune: Fabio Albieri, sindaco di Calangianus e Matteo Urru, assessore dei Lavori Pubblici nel Comune di Decimomannu.

Per la quarta categoria (comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti) sono stati eletti: Renzo Ponti, sindaco di Nurachi (lista Servizio Idrico in Comune), Nicola Muzzu, sindaco di Aggius (lista Acqua bene comune – Gestioni Autonome Servizio Idrico), Giovanni Daga, sindaco di Nuragus (lista Servizio Idrico in Comune) e Omar Aly Kamel Hassan, sindaco di Modolo (lista Acqua bene comune – Gestioni Autonome Servizio Idrico).

L’Ufficio elettorale dell’Egas ha trasmesso oggi gli esiti del voto al Presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, per proclamazione degli eletti e la convocazione, entro 10 giorni, dei nuovi componenti del Comitato Istituzionale d’Ambito per l’insediamento.

