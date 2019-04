“Ci sono ancora pochi giorni per chiudere la drammatica esperienza del laboratorio politico quartese che tiene in piedi il sindaco Delunas, candidato dal PD nel 2015”, è quanto dichiara il Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia, che nei giorni scorsi ha chiesto di rendere possibile il voto a Quartu direttamente il 16 giugno, attraverso le contestuali dimissioni della maggioranza dei consiglieri.

“Bisogna subito mettere le basi per una proposta politica chiara, concreta e innovativa, senza tentennamenti di sorta e con una forte discontinuità con il passato”, prosegue la nota del partito di Giorgia Meloni, che nei giorni scorsi si è rafforzato ulteriormente accogliendo tra le proprie fila l’ex consigliere comunale Marco Canu.

“I cittadini non comprendono perché il PD faccia un’opposizione timidissima e per quale motivo parte di ex del centrodestra continuino a mantenere in piedi questa traballante maggioranza. È ora di chiudere questa parentesi politica e tornare al voto senza alcuna ambiguità “, conclude Fratelli d’Italia.

