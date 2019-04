Sono stati eletti a Oristano i componenti del nuovo Comitato Istituzionale d’Ambito dell’Egas in rappresentanza dei Comuni. Lo scrutinio si è svolto con metodo proporzionale e scrutinio di lista. Per la prima categoria (capoluoghi di Provincia e della Città metropolitana) sono stati eletti nella lista Servizio Idrico in Comune: Andrea Soddu, sindaco di Nuoro che ha ottenuto 2 voti, con una percentuale del 7,85% di quote di rappresentatività; Gianfranco Licheri, assessore dell’Ambiente del Comune di Oristano con 1 voto ed una percentuale dell’1,44%.

Per la seconda categoria (Comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti) sono stati eletti nella lista Servizio Idrico in Comune: Settimo Nizzi, sindaco di Olbia che ha ottenuto 5 voti, con una percentuale del 6,29% di quote di rappresentatività; Stefano Delunas, sindaco di Quartu Sant’Elena, con 4 voti ed una percentuale del 5,69%. Per la terza categoria (Comuni con popolazione uguale o superiore ai 3000 e inferiore ai 10.000 abitanti) sono stati eletti nella lista Servizio Idrico in Comune: Fabio Albieri, sindaco di Calangianus, con 22 voti ed una percentuale del 7,05%; Matteo Urru, assessore dei Lavori Pubblici nel Comune di Decimomannu, che ha ottenuto 10 voti ed una percentuale del 3,86%.

Per la quarta categoria (Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti) sono stati eletti: Renzo Ponti, sindaco di Nurachi (lista Servizio Idrico in Comune) che ha ottenuto 47 voti, con una percentuale di quote di rappresentatività del 4,57%; Nicola Muzzu, sindaco di Aggius (lista Acqua bene comune – Gestioni Autonome Servizio Idrico), con 27 voti ed una percentuale del 4,51%; Giovanni Daga, sindaco di Nuragus (lista Servizio Idrico in Comune) con 26 voti ed una percentuale del 3,33%; Omar Aly Kamel Hassan, sindaco di Modolo (lista Acqua bene comune – Gestioni Autonome Servizio Idrico) con 28 voti ed una percentuale del 3,09%.

Commenti

comments