“L’Abisso” ventesimo disco in uscita dei Diaframma, band rock capitanata dal cantante chitarrista Federico Fiumani.

“L’Abisso” arriva dopo cinque anni dall’uscita del precedente album “Preso nel Vortice” del 2013, la band in questo tempo non è rimasta ferma, grazie a uscita di raccolte, stampe, live che hanno impreziosito la loro discografia, che conta cinquanta uscite.

Con “L’Abisso” Fiumani racconta la sua visione sui rapporti personali, della vita dal punto di vista di un quasi sessantenne. Un disco che mette in risalto il sound maturo che contraddistingue i Diaframma che rappresentano la band più longeva del panorama musicale italiano nato negli anni ottanta.

Il concerto dei Diaframma a Cagliari avrà luogo Domenica 12 maggio presso il Fabrik club in via Mameli 216 a Cagliari.

