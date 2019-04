“Siamo ancora percepiti come un corpo estraneo, un’entità da tenere lontana da certe posizioni e da certi uffici”. E’ il commento della capogruppo del Movimento Cinquestelle in Consiglio regionale, Desirè Manca, in merito alla mancata nomina di consiglieri del Movimento all’interno dell’Ufficio di presidenza appena eletto.

“E’ stato fatto in modo di evitare qualsiasi nostra rappresentanza – spiega la consigliera del M5s – ma forse i nostri colleghi hanno ragione: siamo altra cosa rispetto all’esistente, e lo dimostreremo nei prossimi giorni”.

Il M5s contesta anche il mancato completamento della Giunta Solinas: “Il tempo passa, ma la maggioranza sembra non preoccuparsi del fatto che lavori e attività della Regione sono fermi al palo a causa della mancata nomina di sette assessori, un’impasse – conclude Manca – che cozza con l’unico interesse perseguibile nell’ambito del Consiglio regionale e della Giunta regionale: quello degli elettori, dei cittadini, dei sardi”.

