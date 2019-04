Il Pd ha depositato in corte d’appello a Palermo la lista per le europee per la circoscrizione Sicilia-Sardegna. Capolista l’eurodeputata uscente Caterina Chinnici.

Seguono il medico di Lampedusa Pietro Bartolo, Andrea Soddu, l’altra uscente Michela Giuffrida, l’ex sindaco di Ustica Attilio Licciardi, Virginia Puzzolo, Mila Spicola e il sindaco di Sambuca di Sicilia Leonardo Ciaccio.

E’ stata depositata in corte d’appello a Palermo la lista di Fratelli d’Italia per le europee per la circoscrizione Sicilia-Sardegna: capolista Giorgia Meloni.

Alle sue spalle il senatore catanese Raffaele Stancanelli, la deputata Carolina Varchi, il sindaco di Avola Luca Cannata, la messinese Maria Fernanda Gervasi, l’avvocato Francesco Rizzo, la sarda Antonella Zedda di Cagliari, e Francesco Scarpinato, capogruppo in consiglio comunale a Palermo.

C’è anche il partito “Pirata” in corsa nella circoscrizione Sicilia-Sardegna alle europee del 26 maggio: capolista Stefania Calcagno. La lista è stata depositata in corte d’appello a Palermo ma sono in corso le verifiche sulle firme raccolte, ne servono almeno 150 mila.

In lista ci sono Luigi Di Liberto, fondatore della community web Tnt Village; Cristina Diana Bargu, Paul Stephen Borile, Sara Bonanno, Rosaria Cuomo, Rosaria Talarico ed Emanuele Somma.

