Invitas, evento che mantiene vive la tradizione, la storia, ma soprattutto le eccellenze enogastronomiche e artigianali sarde, sarà per la prima volta a Olbia dal 19 al 22 aprile. Avrà luogo nel suggestivo Molo Brin con oltre ottanta stand che presentano un’ampia offerta di prodotti alimentari e artigianali provenienti da tutta la Sardegna.

Tra questi miele, vino, dolci, formaggi, salumi a chilometro zero; stand artigianali che presentano l’arte creativa del cucito, i gioielli, la filigrana e la coltelleria. Birrifici artigianali, laboratori di “malloredus” per bambini, della fregola e raviolini fritti a cura dell’Associazione di Nuraxi e Figus. Il maestro Andrea Loddo mostrerà in diretta la realizzazione del bronzetto nuragico attraverso racconti e sottofondo musicale. Questo nella giornata del 19 aprile dalle ore 17 alle ore 19.

Il 20 aprile gli stand apriranno alle 10 e alle ore 17 ci sarà una parata inaugurale di invitas con oltre settanta figuranti a rappresentare la storia e la cultura e la tradizione sarda, partirà da Piazza Regina Elena fino a raggiungere il molo Brin, a fine parata le donne in costume sardo, offriranno oltre 40 kg di dolci sardi, dopo il saluto delle Autorità, il tutto si terminerà alle ore 19. Nella domenica di Pasqua gli stand apriranno come sempre alle ore 10, alle ore 19 si finirà con i balli sardi.

Lunedì di pasquetta, apertura degli stand ore 10 concludendosi alle ore 17 con l’esibizione delle maschere di Sestu: Mustayonis e S’Orku Foresu.

