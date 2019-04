Incidente stradale questo pomeriggio nell’Asse mediano di scorrimento.

Un 41enne cagliaritano alla guida di una Golf percorreva l’Asse mediano diretto verso il Poetto quando, all’altezza del km 4+300, per cause in fase di accertamento, ha tamponato una moto ktm 125 guidata da un 19enne di Cagliari che lo precedeva.

A causa dell’urto la moto si è rovesciata su di un fianco e il conducente è caduto a terra restando contuso. Soccorso da un’ambulanza del 118 è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Marino con assegnato codice codice giallo.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

