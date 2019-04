Una miccia detonante e circa 80 grammi di polvere esplosiva, un sacchetto di bossoli per arma da sparo sono stati trovati dai Carabinieri di Tortolì (Nu) insieme ai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna nelle campagne del paese. I militari infatti stanno effettuando accurate perquisizioni negli ovili dell’Ogliastra alla ricerca di stupefacenti, armi ed esplosivi. Quest’ultimo ritrovamento risale alla giornata del 13 aprile scorso quando è scattato il blitz dei militari in un casolare poco distante dal paese ogliastrino.

Data la vasta area da perquisire, è stato necessario l’intervento di numerosi Carabinieri che hanno operato con l’ausilio del Nucleo Cinofili per la ricerca di materiale esplodente. I bossoli, l’esplosivo e la miccia detonante, potenzialmente utile per assemblare un ordigno, erano avvolte in buste di cellophane e ben nascoste, ma a facile portata di mano di chi conosceva il loro nascondiglio. Sul posto si sono immediatamente recati gli artificieri dello Squadrone Cacciatori Sardegna che hanno messo in sicurezza la zona provvedendo alla rimozione e al brillamento del materiale. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili dell’occultamento del materiale altamente pericoloso.

Commenti

comments