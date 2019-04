La direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del ministero per i Beni e le Attività Culturali ha conferito a Bruno Billeci l’incarico di direzione della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.

Il professor Billeci, architetto, professore associato presso il Dipartimento di architettura, design e urbanistica dell’Università degli studi di Sassari e presidente dei corsi di laurea in ‘Scienze dell’Architettura e del Progetto’ e in ‘Architettura’, assume l’incarico di Soprintendente per i prossimi tre anni.

Commenti

comments