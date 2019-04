Le condizioni meteo sono nettamente migliorate, un miglioramento che abbiamo modo di apprezzare in modo chiaro nell’immagine satellitare che abbiamo opportunamente rielaborato e allegato all’articolo. Focalizzando l’attenzione a ovest, direzione Penisola iberica, identifichiamo una depressione in fase di approfondimento. Depressione che nei prossimi giorni stazionerà proprio tra i settori iberici e il nord Africa, rinforzando ulteriormente il promontorio anticiclonico già presente sulla nostra regione.

Promontorio che viene da sud e che sta apportando cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Le temperature saliranno, un rialzo che si farà sentire maggiormente a ridosso della Pasqua. Si andrà avanti così sino a domenica, allorquando dovrebbe iniziare ad affacciarsi nubi medio alte da ovest e nel contempo dovrebbe subentrare un notevole rinforzo della Scirocco sul Canale di Sardegna.

Scirocco che certificherebbe l’avvicinamento della depressione e difatti per Pasquetta potrebbe portarsi a ridosso della nostra isola provocando una fase d’instabilità temporalesca. Ora, in tal senso vi sono ancora delle incertezze. I modelli matematici di previsione non hanno una visione univoca nel senso che qualcuno vedrebbe una maggiore resistenza anticiclonica capace di mantenere la stabilità atmosferica anche a Pasquetta. Qualche altro, per il momento la maggioranza, vedrebbe al contrario il peggioramento temporalesco succitato.

Per avere un quadro più preciso della situazione occorrerà ovviamente attendere ancora qualche giorno, occorrerà attendere che i modelli si chiariscano le idee sull’esatta collocazione e ingerenza della depressione iberico-marocchina.

