Giovedì 18 aprile dalle ore 8.30 la Proservice S.p.A. Servizio Antinsetti provvederà ad effettuare un trattamento di disinfestazione contro le blatte presso la Scuola Spano di via Falzarego (civico 26) in corrispondenza di scarichi interni e pozzetti d’ispezione fognaria cortilizi.

Prima del trattamento l’area verrà bonificata per evitare eventuali condizioni determinanti o favorenti la reinfestazione da artropodi.

Le operazioni di disinfestazione saranno effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle specie animali non bersaglio e saranno pubblicizzate tramite avvisi esposti nelle zone interessate dal trattamento, in ottemperanza alla normativa vigente.