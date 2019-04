Forza Italia corregge i nomi nella lista per la circoscrizione Isole per le Europee: non è candidata Urania Papatheu ma Gabriella Giammanco.

Ecco quindi la lista di Forza Italia: Silvio Berlusconi (capolista), Gabriella Giammanco, Salvatore Cicu, Gabriella Greco, Giuseppe Milazzo, Giorgia Iacolino, Saverio Romano e Dafne Musolino.

