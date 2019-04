Suscitare una riflessione pubblica sulla salute e la sicurezza sul lavoro attraverso la parola, il movimento, la musica e l’immagine. È la missione che Ep Produzione affida a “Il virus che ti salva la vita”, originale progetto artistico portato in scena al Teatro Civico di Sassari. Un doppio appuntamento che questa mattina ha coinvolto oltre 200 persone tra studenti e rappresentanti istituzionali del territorio, mentre nel pomeriggio in platea hanno trovato posto dipendenti e produttori della multinazionale dell’energia che gestisce la centrale elettrica di Fiume Santo.

Per le scuole coinvolte nell’iniziativa – l’Istituto tecnico industriale “Angioy” e l’Istituto tecnico per geometri “Devilla” di Sassari e l’Istituto nautico “Paglietti” di Porto Torres – è stata una istruttiva e inusuale lezione grazie alla messinscena di Rossolevante, compagnia teatrale sarda alla quale Ep ha affidato la realizzazione del progetto.

“L’impegno per la sicurezza e la salute di chi lavora è una priorità della nostra azienda e si traduce in una serie di iniziative anche sul piano della comunicazione, per promuovere maggiore consapevolezza dei rischi e migliorare le attività di prevenzione”, spiega Luca Alippi, amministratore delegato di EP Produzione.

“La rappresentazione odierna è andata esattamente in questa direzione”, ha aggiunto a proposito della kermesse con cui la società di produzione energetica ha celebrato per il terzo anno consecutivo la “Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro” promossa dal network “Italia Loves Sicurezza” in collaborazione con la Fondazione Lhs.

A livello internazionale l’appuntamento è fissato per il 28 aprile, ma l’iniziativa di oggi conclude un percorso ideato per coinvolgere anche i giovani e le istituzioni nella diffusione del messaggio.

