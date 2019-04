Si svolgeranno il 5 maggio le primarie del centrosinistra per scegliere il candidato sindaco di Cagliari per le comunali del 16 giugno. L’altra data possibile, quella del 28 aprile, è stata scartata perché troppo a ridosso dei ponti festivi tra aprile e maggio.

Anche il termine per la presentazione delle candidature fissato per domani dovrebbe essere prorogato di almeno ventiquattro ore.

Tre sinora gli esponenti della coalizione che hanno manifestato l’intenzione di scendere in campo. Si tratta della ex assessora all’Urbanistica del Comune di Cagliari, Francesca Ghirra (Campo Progressista), che nella scorsa tornata è stata la consigliera più votata in città, il consigliere del Partito democratico Matteo Lecis Cocco Ortu, e Marzia Cilloccu, assessora al Turismo e alle Attività produttive uscente.

Lecis Cocco Ortu presenterà la sua candidatura oggi ma la sua è più che altro un’autonoma disponibilità a correre alle primarie piuttosto che un’investitura da parte del Partito democratico: “Mi candido a sindaco perché Cagliari metropolitana sia la città in cui chi oggi studia nelle nostre scuole possa costruire il proprio futuro”.

Sicura anche la candidatura di Cilloccu: tre liste civiche sosterranno la corsa dell’assessora.

