Un sottomarino rosso a Cagliari per fare vedere da vicino e quasi toccare le bellezze dei fondali intorno alla Sella del Diavolo. In realtà è un semi-sottomarino: non si immerge completamente. Ma gli ospiti, accomodati nei dodici posti a sedere del vano sotto il pelo dell’acqua, potranno godersi lo spettacolo come se fossero all’interno di un sommergibile. C’è anche la possibilità di effettuare un tour di notte con il mare illuminato dai fari subacquei.

Si chiama Nemosub: il primo viaggio a Cagliari è previsto per il prossimo 25 aprile. La partenza è sempre da Marina Piccola. E si naviga sempre vicino alla costa per non perdersi lo spettacolo di un itinerario che si può assaporare solo dal mare.

La durata del giro diurno è di 40 minuti con tanti viaggi a tutti gli orari.

Di notte si arriva a tre quarti d’ora con partenze alle 21, alle 22 e alle 23 Una bella occasione per vedere da vicino pesci e fauna acquatica, ma anche per gustarsi dal mare il panorama degli strapiombi tra Cala Fighera e Calamosca.

Commenti

comments