È caduto in mare durante una battuta di pesca, ha nuotato per oltre un’ora e mezza ed è rimasto aggrappato a uno scoglio in attesa dei soccorsi. Un uomo di 39 anni è stato salvato dalla Guardia costiera di Cagliari a Capo Boi, sul litorale di Villasimius.

L’allarme è scattato questa mattina quando alla sala operativa della Capitaneria di Cagliari è arrivata una segnalazione da parte dei sub del diving “Subacquea”.

Avevano visto una barca in prossimità degli scogli di Capo Boi, a bordo c’erano gli attrezzi da pesca, ma non c’era nessuno. La Capitaneria ha subito inviato sul posto la motovedetta Cp 2100 e il battello A-67, e contestualmente si sono attivate anche le indagini per risalire al proprietario della barca. Fortunatamente nel giro di breve tempo, il naufrago è stato avvistato: si era aggrappato a uno scoglio ed era allo stremo delle forze.

“L’uomo – spiegano dalla Capitaneria – ha dichiarato di essere caduto accidentalmente in acqua durante una battuta pesca a circa un chilometro dalla costa e di non essere più riuscito a risalire a bordo. Lo stesso, dopo circa un’ora e mezzo di nuoto, è riuscito a raggiungere lo sperone di roccia sul quale poi è stato avvistato”.

