“Lascio ogni incarico da Forza Italia, partito in cui, insieme a tanti amici e amministratori non ci riconosciamo più. Assieme abbiamo assunto il comune impegno di lavorare per poterci finalmente riappropriare dei valori della nostra identità e della cultura della destra politica, che in Forza Italia non hanno più alcuna possibilità di potersi esprimere”.

Lo dice il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, dopo l’ufficializzazione della lista di Fi per le europee nella circoscrizione isole.

