Incidente stradale nella tarda serata tra un’auto ed un motociclo nella via Jenner.

Una moto guidata da un 20enne cagliaritano mentre percorreva via Jenner una volta arrivato vicino alla rotatoria di via Cadello , per cause ancora al vaglio degli agenti, si è scontrata con una Hyundai Tucson condotta da un 26enne di Cagliari.

Il conducente della moto e la sua passeggera, una 19enne di Cagliari, sono stati immediatamente soccorsi dal 118 e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Marino.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

