“Un grazie speciale a Greta, che ha percorso migliaia di chilometri per essere oggi qui con noi”. Così la presidente del Senato Elisabetta Casellati accoglie la giovane attivista paladina delle battaglie per l’ambiente oggi in Senato per il convegno “Clima: il tempo cambia.

E’ tempo di cambiare” organizzato in sala Koch. “Senza di te, – aggiunge – senza il tuo coraggio, senza il tuo esempio, cara Greta, la strada per portare i temi ambientali al centro del dibattito politico internazionale sarebbe stata più difficile, più tortuosa”.

Tutto completo in sala Koch di palazzo Madama, esauriti anche i posti in piedi in attesa dell’arrivo di Greta Thunberg, la giovane ambientalista svedese che oggi sarà in Senato per il convegno “Clima: il tempo cambia, è tempo di cambiare”, promosso dalla presidente del Senato Elisabetta Casellati. Già un’ora fa la sala era al completa tanto che i vigili del fuoco hanno verificato che non fosse superata la capienza di sicurezza. Non tutti i giornalisti in fila all’entrata del palazzo già dalle 9 sono potuti entrare.

Ieri, accompagnata dalla mamma, riconoscibilissima con le treccine di sempre e il cartello bianco con la scritta “Join the climate strike” (Unitevi allo sciopero per il clima), Greta Thunberg ha dato il via al suo viaggio in Italia, ricevendo al suo primo incontro, quello con Papa Francesco, l’incoraggiamento ad “andare avanti” nel suo impegno per la lotta contro il cambiamento climatico. “L’ho ringraziato per aver parlato così chiaramente della crisi climatica”, ha scritto su Fb dopo l’udienza in Vaticano. “Il Santo Padre ha ringraziato e incoraggiato Greta Thunberg per il suo impegno in difesa dell’ambiente, e a sua volta Greta, che aveva chiesto l’incontro, ha ringraziato il Santo Padre per il suo grande impegno in difesa del creato”, ha riferito ai giornalisti il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Alessandro Gisotti, sul breve incontro tra il Pontefice e la giovane attivista svedese. Fra pause private e incontri istituzionali il viaggio della 16enne, icona della lotta al riscaldamento globale, prevede un’agenda impegnativa che culminera’ con la manifestazione di venerdi’ a Roma dove ormai e’ tutto pronto.

Venerdì 19 aprile poi Greta sarà in piazza del Popolo, dove sarà allestito un ‘palco a pedali’ che fornirà l’energia all’impianto grazie a 120 biciclette che animeranno un generatore, idea di Andrea Satta dei Tetes de Bois che saranno sul palco per presentare una canzone ispirata alle parole dell’attivista svedese. Nella piazza saranno allestiti 4 gazebo dove si svolgeranno attività musicali, di arti visive, poetiche e artistiche. In uno di questi ci sarà il “filo per il clima”, una corda tesa che unirà il palco con la possibilità per chiunque di scrivere un messaggio esprimendo le emozioni sui cambiamenti climatici ed attaccarlo con una molletta di legno. Il programma della manifestazione prevede: alle 10 l’arrivo delle 120 biciclette per far funzionare il palco a pedali; alle 10.30 l’inizio delle performance nei 4 gazebo che saranno posizionati ai 4 angoli della piazza; alle 11 musica ed interventi sul palco. L’intervento di Greta Thunberg è previsto dalle 12.30. “La pratica di Friday For Future Roma è che non siano portate bandiere, ma contenuti. I Friday For Future sono apartitici. Dunque cartelli originali e colorati o striscioni a tema. Ringraziamo tutti per il rispetto”, tengono a sottolineare dall’organizzazione. “Ci stiamo organizzando per un incontro con Greta al più presto. Ne ho piacere, la seguo molto. Per noi quello che sta facendo è importantissimo: non in quanto Greta ma perché rappresenta tutti i giovani del mondo e quindi anche i giovani italiani”, ha detto il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa.

Commenti

comments