Il presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera Giuseppe Brescia (M5S) ha consegnato ai rappresentanti di tutti i gruppi una prima bozza di proposta di legge costituzionale che abbassa l’età anagrafica per l’elettorato attivo e passivo. Tra i punti della proposta, il voto ai diciottenni al Senato. “Nel dibattito in commissione sulla riforma costituzionale che riduce il numero dei parlamentari – spiega Brescia all’ANSA – i gruppi di opposizione hanno sottolineato l’esigenza di un intervento in tal senso.

Un’esigenza che la maggioranza condivide pienamente e che è pronta a sostenere concretamente presentando una proposta di legge trasversale. Da presidente della commissione ho dunque consegnato ai miei colleghi una prima bozza aperta per ricevere ogni utile indicazione e arrivare in tempi brevi a una proposta condivisa. Si tratta di un segnale importante per le giovani generazioni”.

