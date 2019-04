Può rientrare a scuola il bambino di 5 anni e mezzo che, secondo il dirigente scolastico dell’istituto di un centro della Gallura, non era in regola con l’anti “Haemophilus influenzae tipo b” e anti “pertosse”, due delle vaccinazioni obbligatorie.

Lo ha deciso il presidente del tribunale amministrativo Dante D’Alessio che ha accolto la domanda cautelare di sospensiva proposta dai genitori del piccolo, fissando l’udienza collegiale di merito per il prossimo 8 maggio.

I genitori si sono impegnati a far eseguire immediatamente la vaccinazione antinfluenzale, mentre per quello anti pertosse, non essendo in Italia autorizzato un vaccino monovalente per la sola pertosse, non è possibile effettuare la somministrazione.

