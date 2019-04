Nelle prime ore della mattina è stato eseguito lo sgombero dell’immobile di proprietà dell’E.R.S.U., ubicato in Viale la Playa n.13, dove è in progetto la realizzazione del campus universitario, al fine di consentire all’impresa appaltatrice di avviare le operazioni di cantiere per poter eseguire i lavori.

Il personale della Polizia di Stato ha seguito le operazioni dello sgombero e l’intera attività senza rilevare alcuna problematica in relazione all’ordine e sicurezza pubblica. All’interno dello stabile sono stati individuati 5 cittadini stranieri di origine maghrebina, che ne avevano occupato una porzione, con propri effetti personali e masserizie varie, tra cui sacchi a pelo, brandine ed una cucina da campeggio. I predetti, sui quali sono in corso accertamenti sulla loro posizione sul T.N., sono stati invitati a laciare l’immobile.

Terminate le operazioni, lo stabile è stato preso in consegna dal legittimo proprietario e messo in sicurezza.

