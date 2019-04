Sgomberata l’ex semoleria di Viale La Playa dove dovrà nascere il nuovo campus universitario dell’Ersu a Cagliari. Nello stabile trascorrevano la notte diversi gruppi di migranti. Dopo una serie di controlli eseguiti nei giorni scorsi, gli agenti della squadra volante, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo, si sono presentati nella struttura. Dentro c’erano cinque migranti magrebini, tutti in buone condizioni di salute. Avevano piazzato sacchi a pelo e coperte per dormire, oltre ad aver portato vestiti e altri oggetti di uso quotidiano come una cucina da campeggio. I migranti hanno raccolto tutto e si sono allontanati volontariamente. La polizia ha avviato accertamenti per verificare la posizione degli stranieri sul territorio nazionale. Lo stabile sarà riconsegnato all’Ersu che lo affiderà alla ditta appaltatrice che si occupa dei lei lavori di costruzione della cittadella degli studenti.

