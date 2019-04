Pasqua, Pasquetta e ponte del 25 aprile con temperature miti ma qualche nuvola e soprattutto vento teso. Chi ha in programma per i prossimi giorni una gita fuori porta, dovrà portarsi qualcosa di pesante da indossare: il clima gradevole dai 16 ai 25 gradi di massima potrebbe ingannare, saranno però i picchi di scirocco di 50 chilometri all’ora a condizionare il meteo facendo avvertire più di un brivido. Lo confermano gli esperti dell’ufficio meteorologico dell’Aeronautica di Decimomannu. “L’alta pressione atlantica rimarrà sul Mediterraneo – spiegano – In questi giorni, dunque, si registrerà bel tempo, anche se il cielo sarà velato”. Per quanto riguarda il giorno di Pasqua “si registreranno nubi medio-alte su tutta la Sardegna – annunciano gli esperti – domenica avremo piogge deboli, mentre lunedì di Pasqua ci sarà qualche nuvola ma non dovrebbero verificarsi precipitazioni”. Venti di scirocco anche tesi e possibile mareggiate sulle coste esposte. Nubi e qualche pioggia anche per il ponte del 25 aprile, con venti che si manterranno da scirocco e temperature massime ancora intorno ai 20 gradi.

Commenti

comments