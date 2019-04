Incidente stradale questa mattina a Pirri.

Una 34enne di Cagliari, transitava con la sua Yaris in via Vesalio per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controlla dell’auto andando ad urtare violentemente su un palo dell’illuminazione pubblica.

Sul posto un’ambulanza del 118 che ha trasportata la donna al pronto soccorso policlinico con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso.

