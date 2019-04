CAGLIARI: MARAN CERCA SOSTITUTO DI BARELLA Maran alla ricerca dei sostituti degli squalificati Barella (oggi è nata la secondogenita Lavinia) Pellegrini e Pisacane in vista della gara di sabato con il Frosinone. Difficile anche il recupero di Cacciatore che oggi ha effettuato un “personalizzato”. In gruppo Deiola. Ha lavorato parzialmente con la squadra anche Castro. In preallarme Srna, Lykogiannis, Birsa e Romagna o Klavan (Ceppitelli rientra dalla squalifica). Oggi, nell’allenamento ad Asseminello, i rossoblu hanno effettuato una serie di esercitazioni difensiva a reparto e di squadra.

FROSINONE: VIVIANI OUT, CASSATA HA LAVORATO A PARTE I giallazzurri hanno lavorato anche oggi in vista della gara esterna contro il Cagliari di sabato. A Ferentino la squadra ha svolto una serie di esercitazioni tecnico tattiche ed una partitella a campo ridotto. Cassata ha lavorato a parte, terapie per Viviani e Salamon. Domani alle 11 è in programma la seduta di rifinitura alla Città dello Sport.

