Air Italy ha dato la disponibilità a operare ulteriori rotazioni di aerei su Olbia per e da Malpensa e su Roma. Lo fa sapere la Regione Sardegna in una nota, dopo aver sottolineato che “proseguono le interlocuzioni del governatore Christian Solinas con i vettori per incrementare l’operatività dei voli e per garantire la continuità territoriale da e per la Sardegna durante il periodo pasquale”.

Tale attività è finalizzata alla “riprotezione dei passeggeri in coerenza con l’accordo siglato ieri tra Alitalia e Air Italy”. L’intesa raggiunta al Mit prevede che l’ex Meridiana resti a Olbia in coabitazione con l’ex compagnia di bandiera ancora per qualche giorno, con l’impegno di cercare entro il 5 maggio un’intesa per il futuro. La disponibilità di Air Italy comunicata oggi dalla Regione è una risposta ai dubbi sollevati ieri sera da Solinas sulla permanenza di alcune criticità.

I problemi riguardano “i giorni di massima intensità del traffico aereo, nei quali la riprotezione di tutti i passeggeri da Roma e Milano verso Olbia è condizionata al materiale riposizionamento di ulteriori aeromobili, sul quale attualmente stanno lavorando i gruppi tecnici delle due compagnie”.

