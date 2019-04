I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Cagliari, hanno arrestato ieri sera Pamela Dessì 35enne di Sardara (Su) pregiudicata, disoccupata, sorpresa nel abitato a trasportare kg 1,2 di marijuana. I militari impiegati in un servizio di prevenzione, hanno visto la Dessì che percorreva la via Ticino con circospezione e con al seguito una grossa valigia. I militari hanno deciso di sottoporla a controllo trovando all’interno del bagaglio la droga suddivisa in più confezioni.

La successiva perquisizione domiciliare, eseguita a Cagliari, ha permesso di rinvenire e sequestrare ulteriori 32 grammi circa di cocaina, 10 di hashish, materiale vario per la pesatura e il confezionamento della droga, nonché la somma contante di 2.700 euro, ritenuta il provento dell’attività illecita.

La donna è stata trasferita presso il carcere di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguono per risalire al circuito di approvvigionamento e vendita.

