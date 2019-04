Gli agenti della questura di Cagliari sono intervenuti in via Vesalio, in città, perché una donna ha chiesto l’intervento della Polizia per la presenza di un pacchetto sospetto vicino alla clinica veterinaria. Un equipaggio della Squadra Volante ha contattato la donna che ha raccontato di aver visto, mentre faceva jogging, un merlo che stava beccando un pacchetto avvolto nel nastro adesivo, incuriosita dal particolare confezionamento e dal comportamento del volatile che continuava a beccare noncurante della presenza della donna, ha deciso di chiamare la Polizia ma non avendo il cellulare con sé, si è rivolta al personale della clinica veterinaria.

I poliziotti dopo aver preso in consegna l’involucro hanno effettuato un piccolo taglio per verificarne il contenuto trovando all’interno una sostanza polverosa di colore bianco. Successivamente il contenuto è stato portato presso i laboratori del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica dove è stato effettuato il drop-test che ha dato esito positivo alla Ketamina. Il peso netto della sostanza è di 444,45gr. La sostanza è stata posta sotto sequestro. Sono in corso le indagini per risalire alla provenienza della droga.

Commenti

comments