Gli Agenti del Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Cagliari hanno denunciato un 32enne residente in provincia di Firenze per corruzione e adescamento di minorenne. L’indagine nasce a seguito di delega della Procura di Cagliari che ha consentito di identificare il maggiorenne che ha adescato online un minore di otto anni tramite la chat del video gioco “Clash of Clans”.

I contatti con il minore si sono successivamente trasferiti su WhatsApp, attraverso la quale l’adescatore ha inviato al minore messaggi a sfondo sessuale chiedendogli l’invio di foto di parti

intime. A seguito di perquisizione personale e domiciliare, dal Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Firenze nei confronti del 32enne, sono stati rinvenuti e sequestrati dispositivi digitali (due smartphone) dal cui esame si è avuta conferma dei contatti con il minore e sono state trovate numerose chat a sfondo sessuale intercorse con altri utenti al momento non ancora identificati ma potenziali ulteriori vittime.

