La polizia locale di Sassari ha programmato per le festività pasquali il rafforzamento dei dispositivi di controllo sulle aree nevralgiche del territorio comunale. I controlli di polizia stradale saranno attivati lungo le strade del centro urbano a più alta incidenza di sinistri stradali e, inoltre, sulle direttrici di traffico di collegamento tra la città e le aree costiere del territorio.

Le strade saranno monitorate durante tutto il week end: saranno istituiti posti di controllo rivolti ad assicurare il rispetto delle norme del codice della strada la cui violazione costituisce la principale causa scatenante gli incidenti stradali.

Durante i controlli saranno impiegati gli strumenti più moderni di cui questo Comando si è dotato: “street control” e “autoscan” saranno utilizzati per verificare la regolarità dei veicoli sotto il profilo del possesso dei documenti che legittimano la circolazione ( regolarità polizza assicurativa e revisione ), mentre il telelaser sarà impiegato per accertare il rispetto dei limiti di velocità. I controlli stradali si concentreranno, prioritariamente, sull’accertamento dello stato psico-fisico dei conducenti dei veicoli, sull’utilizzo dei sistemi di ritenuta, sull’uso dei cellulari in assenza di auricolari o di sistemi viva voce.

