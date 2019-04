Marcello Barone, 61 anni, ex amministratore unico di Sardegna.it, la società in house della Regione che fornisce servizi per la rete telematica della pubblica amministrazione, è stato condannato a 30 mesi per avere usato l’auto aziendale per finalità private, ottenendo rimborsi ritenuti non dovuti per alcune decine di migliaia di euro.

La notizia è stata riportata dai quotidiani sardi. I fatti risalgono al periodo tra la fine del 2009 e l’inizio del 2014.

Il pm Marco Cocco aveva chiesto per Barone 2 anni e 4 mesi, mentre il Gup gli ha inflitto una pena leggermente più pensante: due mesi in più. Sardegna.it si era costituita parte civile.

